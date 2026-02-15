Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi

Per il Carnevale 2026, organizzato dal Comune, si tiene oggi la prima delle due sfilate. Sono sette i carri allegorici e i gruppi mascherati previsti.Raduno partecipanti alle ore 15.00 alla rotonda di viale Martiri e partenza alle ore 15.30. Percorso: Viale Martiri – Piazza Zanardelli – Via dei Mille – Via Vittorio Veneto. Arrivo e Conclusione: Piazza Santa Teresa.La seconda sfilata si terrà nel giorno di martedì grasso (raduno partecipanti 17.30 – partenza sfilata ore 18.00).Il Carnevale altamurano è una festa che vede protagoniste associazioni e parrocchie, soprattutto per il divertimento dei bambini.Per le sfilate di Carnevale del 15 e del 17 febbraio 2026, il Comando di Polizia locale ha predisposto un piano di viabilità ed ha emesso un'ordinanza con disposizioni di divieto per il transito e la sosta, al fine di garantire lo svolgimento regolare e in sicurezza della manifestazione carnascialesca.