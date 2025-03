Carnevale: nel pomeriggio la seconda sfilata

Buona la prima. La sfilata di domenica del Carnevale ha offerto sorrisi e divertimento a tanti bambini di Altamura, i veri protagonisti della manifestazione in maschera perché è organizzata principalmente per la loro gioia. Alcune parrocchie e associazioni sono state molto creative e fantasiose nel creare allestimenti e nella scelta del tema, poi la voglia di divertirsi ha fatto il resto ed è stata trasmessa piacevolmente anche al folto pubblico che ha assistito.Oggi pomeriggio la seconda sfilata del Carnevale organizzato dal Comune. Il raduno e la partenza dei carri e dei gruppi sarà di nuovo in piazza Aldo Moro, e si proseguirà in viale Martiri, piazza Zanardelli, via dei Mille, via Vittorio Veneto, fino ad arrivare in piazza Santa Teresa. Raduno alle ore 17.30, partenza alle ore 18.00.I temi del Carnevale sono: "In fondo al mar" (Istituto Figlie del Divino Zelo); "Picasso" (Parrocchia S. Maria del Carmine in Maria Madre della Chiesa); faraoni e antico Egitto (Ass. Kuzco Lab); i clown (parrocchia di Sant'Anna); i vampiri di Dracula (associazione culturale I cavalieri del sorriso); gli alieni in "Non siamo soli nell'universo" (Oratorio e Circolo San Filippo Neri Aspi della parrocchia del Santissimo Redentore); i personaggi del cinema (associazione Padif-Scacciapensieri).Le immagini sono pubblicate sulla pagina Facebook "Carnevale Altamurano".