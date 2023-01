Due sfilate in programma per il Carnevale

con un carro allegorico, allestito a propria cura e spese;

Come avvenuto in precedenti edizioni, quest'anno il Comune organizzerà il Carnevale per offrire - soprattutto ai bambini - momenti di gioia e animazione. Sono previste due sfilate di carri e gruppi mascherati (19 e 21 febbraio) con la partecipazione di associazioni, parrocchie, scuole e altri soggetti.Gli interessati possono partecipare:Questo il programma di massima: domenica 19 febbraio (raduno partecipanti 15.00 – partenza sfilata ore 15.30); martedì 21 febbraio (raduno partecipanti 17.30 – partenza sfilata ore 18.00). Il percorso è lo stesso, già attuato nelle precedenti edizioni del Carnevale altamurano: raduno e partenza piazza A. Moro e percorso in Viale Martiri – Piazza Zanardelli – Via dei Mille – Via Vittorio Veneto, con arrivo e conclusione in piazza Santa Teresa.Le proposte dovranno pervenire al Comune entro il 30 gennaio, secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul portale istituzionale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).Estratto del bandoPossono partecipare alle sfilate le Associazioni, Parrocchie, Scuole ed altri soggetti con personalità giuridica senza fini di lucro, operatori commerciali/artigiani in possesso dei requisiti di legge e che non versino in situazioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. I soggetti partecipanti alle sfilate dovranno farsi carico di procurarsi i service audio/luci, gli addobbi, gli striscioni, coriandoli e quant'altro sia necessario alla partecipazione del proprio gruppo e carro alle sfilate. I soggetti interessati possono partecipare sia con un carro allegorico, allestito a propria cura e spese che con un gruppo mascherato senza la presenza del carro. I carri realizzati dai partecipanti e le attrezzature dagli stessi utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti connessi alla sicurezza ed alla circolazione stradale. Il carro e le attrezzature utilizzate devono possedere tutte le autorizzazioni, nulla osta, certificazioni previste dalla normativa in vigore.Modalità di partecipazione ed esibizioni - I partecipanti alle sfilate potranno coinvolgere, nell'ambito della propria partecipazione, anche scuole di ballo (o soggetti simili) che, durante le sfilate, diano vita a brevi performance di danza e/o gruppi musicali (o soggetti simili) che durante le sfilate si esibiscano in brevi esibizioni musicali live.Nelle gallerie fotografiche le immagini di alcune precedenti edizioni