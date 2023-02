Oggi seconda sfilata del Carnevale

Martedì grasso con la seconda sfilata del Carnevale altamurano. Partecipano sette gruppi che si sono impegnati, con passione e divertimento, per offrire momenti di svago e fantasia alla città, oltre al divertimento personale dei partecipanti e degli organizzatori. Tutti loro meritano un plauso per il tempo che hanno dedicato e i sorrisi che hanno regalato, soprattutto ai bambini che hanno assistito o hanno preso parte da protagonisti.L'iniziativa è coordinata dal Comune che ha affidato la sicurezza e la parte logistica alla Piesse Management. Ecco l'elenco dei partecipanti: Ass. Euroband Città di Altamura; Parrocchia S. Maria del Carmine; Ass. Padif; Parrocchia Cattedrale di S. Maria Assunta; Ass. I Cavalieri del Sorriso; Oratorio San Filippo Neri della parrocchia del Santissimo Redentore; Ass. B.A.R.I. La scelta del tema è stata libera.Partenza alle ore 18 dalla rotonda in Viale Martiri 1799Percorso: Viale Martiri 1799; Piazza Zanardelli; Via dei Mille,Arrivo e conclusione: incrocio tra via Gravina, via Parisi e Via Vittorio Veneto.Il percorso è lungo in tutto 1,6 chilometri.Altamura non ha una tradizione del Carnevale dei carri o nell'arte della cartapesta. Ha avuto, invece, una lunga tradizione con il Carnevale delle botteghe dei falegnami che per 45 anni è stata portata avanti dal maestro Vito Petronella, in arte Passaridde, oggi 90enne.Altamura è ricca di talenti ed energie e ben potrebbe creare un Carnevale più grande. Ad esempio: il Carnevale dei quartieri, coinvolgendo anche le scuole che negli anni '80 erano protagoniste di una festa molto bella.Inviateci con messaggi via Facebook ( https://www.facebook.com/altamuralife ) le vostre foto, sia che siate nel pubblico sia che siate protagonisti nel corteo via facebook: creeremo l'album fotografico dei lettori di Altamuralife