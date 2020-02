Carnevale altamurano: tra natura, Pinocchio e tanta fantasia

10 foto Carnevale altamurano 2020

Pinocchio, il fuoco e gli elementi naturali, il cibo e le caramelle, gli indiani d'America. Questi i temi scelti per il Carnevale altamurano. Oggi la seconda sfilata a cui partecipano tre carri e un gruppo in maschera. Il percorso, con raduno alle ore 17.30 in piazza Aldo Moro, si snoda in viale Martiri, piazza Zanardelli, via dei Mille e via Vittorio Veneto, con arrivo e conclusione in piazza Santa Teresa.L'iniziativa è coordinata dal Comune che mette a disposizione dei contributi ai partecipanti. Agli avvisi pubblici sono pervenute quattro adesioni, tutte associazioni: Fornello; Padif e Scacciapensieri; I cavalieri del sorriso; otto volante.Meno partecipanti rispetto alle precedenti edizioni. Quest'anno, infatti, l'assessorato alle culture ha dovuto riaprire i termini dell'avviso pubblico per raccogliere più adesioni. Da parte dei protagonisti e degli spettatori è sempre tanta la voglia di divertirsi, soprattutto per la gioia e la curiosità dei più piccoli.Immancabile il tema ecologista con gli elementi naturali. Così come è andata a briglie sciolte la fantasia e la creatività nella scelta di costumi e soggetti. I tanti "pinocchi" sono legati al film di Matteo Garrone che è stato girato anche ad Altamura. Qui la masseria "Patrone" - adiacente la masseria Jesce - è stata impiegata per la casa della fata turchina e per la fuga sui tetti di Pinocchio, interpretato da Federico Ielapi.