Ordinanza con i divieti per il Carnevale

1) E' fatto divieto, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 di domenica 19 febbraio e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di martedì 21 febbraio 2023, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali) ubicati lungo il percorso interessato dalla manifestazione in oggetto, di somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

2). E' fatto divieto, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 di domenica 19 febbraio e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di martedì 21 febbraio 2023, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali) ubicati lungo il percorso interessato , ad effettuare la vendita -per asporto" (trasportare fuori dai locali di vendita), di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e/o recipienti chiusi, per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza.

3) E' fatto altresì divieto di introdurre all'interno ed all'esterno del corteo petardi e manufatti pirotecnici di qualsiasi specie nonché di spray urticanti all'oleoresin capsicum.

Per le manifestazioni del Carnevale altamurano, con ordinanza del commissario straordinario Mariarita Iaculli sono stati disposti dei divieti. Ciò ai fini della sicurezza, con lo scopo di evitare incidenti e non guastare la festa a nessuno.I divieti riguardano sia la vendita di alcolici e di bevande per asporto sia l'uso di petardi e di spray urticanti. Le sfilate si terranno domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio, entrambe di pomeriggio. Il percorso: si parte dalla rotonda di viale Martiri 1799 e si arriva all'incrocio di via Gravina con via Parisi e via Vittorio Veneto, con la conclusione della festa.Questa è la parte con le disposizioni dell'ordinanza:Con provvedimenti di Polizia locale, inoltre, viene regolamentata la disciplina della circolazione stradale. Ovviamente nelle vie interessate dalla manifestazione, prima delle sfilate e sino al passaggio del corteo, ci sono divieti di transito e di sosta. La situazione sarà controllata dalle pattuglie del comando di Polizia locale.