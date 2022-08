Prima candidatura per le elezioni politiche del 25 settembre

Entro pochi giorni (22 agosto) le forze politiche dovranno depositare le liste per le elezioni politiche del 25 settembre. Inizia a comporsi il puzzle. C'è il primo nome ed è una candidata del centrosinistra (Pd, +Europa, Verdi-Sinistra, Impegno civico) per la Camera dei deputati, proposta dal Partito democratico.Nei giorni scorsi Altamuralife ha pubblicato una notizia sull'estensione dei collegi che sono cresciuti (per estensione territoriale e per numero di abitanti) dopo la riduzione del numero dei parlamentari.I collegi sono divisi in uninominale (i candidati sono eletti con il voto di preferenza dei cittadini) e plurinominale (i parlamentari eletti vengono indicati in listini bloccati, senza preferenze, in base al criterio proporzionale).Per l'uninominale al Senato Altamura è nel collegio 2 "Andria" di cui fanno parte 15 Comuni della Città metropolitana (Altamura e Gravina i più popolosi), 8 Comuni della Bat (Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Canosa di Puglia) ed il Comune di Martina Franca della provincia di Taranto.Per l'uninominale della Camera il collegio 6 "Altamura" riunisce 15 Comuni della Città metropolitana di Bari (Altamura e Gravina sono i più popolosi) e 7 Comuni della provincia di Taranto (Martina Franca è il più grande). La prima candidatura è stata proposta dal Partito democratico: è la vice sindaca di Martina Franca, Annunziata (detta Nunzia) Convertini.Un po' alla volta saranno comunicati gli altri candidati.Ricordiamo che i parlamentari uscenti, eletti nel 2018, sono: il deputato Rossano Sasso (Lega, sottosegretario all'istruzione); il deputato Nunzio Angiola (eletto nel Movimento 5 stelle, è confluito nel partito di Carlo Calenda "Azione"); la deputata Angela Masi (Movimento 5 stelle) che si è candidata alle "parlamentarie" del movimento; la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli (Movimento 5 stelle).