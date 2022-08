Altamura: i nuovi collegi elettorali arrivano ad Andria e Martina Franca

Il 25 settembre si vota per le elezioni politiche. Ci sono importanti novità per l'elezione dei parlamentari. Con referendum costituzionale è stata approvata la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato. Di conseguenza sono stati rivisti i collegi elettorali che si sono "allargati" mettendo insieme anche territori distanti: infatti nei collegi in cui è inserita Altamura, ci sono Comuni delle province di Bari, Bat e Taranto. Insomma la rappresentatività dei candidati locali diventa molto più complessa da ottenere.Alla Camera e al Senato i parlamentari verranno eletti con l'uninominale (voto di preferenza) e con il plurinominale (proporzionale, cioè seggi assegnati alle liste in base alle percentuali complessive). In Puglia si eleggono 27 deputati (10 nei collegi uninominali, 17 nei plurinominali) e 13 senatori (5 uninominali, 8 plurinominali). Il collegio plurinominale corrisponde a tutta la Puglia, sia alla Camera che al Senato.Per l'uninominale dellail collegio 6 "Altamura" riunisce 15 Comuni della Città metropolitana di Bari (Altamura e Gravina sono i più popolosi) e 7 Comuni della provincia di Taranto (Martina Franca è il più grande).AlAltamura è nel collegio 2 "Andria" di cui fanno parte 15 Comuni della Città metropolitana (Altamura e Gravina i più popolosi), 8 Comuni della Bat (Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Canosa di Puglia) ed il Comune di Martina Franca della provincia di Taranto.Guardando anche alla vicina Basilicata: saranno in tutto sette i parlamentari da eleggere (4 deputati e 3 senatori). Sia per l'uninominale che per il plurinominale il collegio corrisponde all'intero territorio regionale.