Polo per l'infanzia a Trentacapilli, rifatta la graduatoria

E' stata modificata la graduatoria del concorso di idee per la progettazione del nuovo polo per l'infanzia da realizzare nel quartiere Trentacapilli. Il vincitore è un architetto di Altamura, Pietro Colonna, che nella graduatoria provvisoria si era classificato al secondo posto. Nelle successive fasi istruttorie della procedura gli uffici comunali hanno verificato che uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti di Roma - che si era classificato al primo posto - non era in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della propria cassa professionale.Pertanto gli uffici comunali hanno provveduto all'annullamento della graduatoria da cui è stato escluso l'intero raggruppamento. Per effetto di questo provvedimento, Pietro Colonna risulta il nuovo vincitore. Il progetto si chiama "La casa delle ferule" ed è possibile mostrare alcune immagini rese pubbliche dallo stesso professionista.Il polo per l'infanzia prevede la realizzazione di un plesso, da realizzare in una "zona di espansione C2" del P.R.G, dedicato alla cura, all'educazione e all'istruzione di bambini tra 0 e 6 anni, che contenga spazi destinati ad asilo nido, una sezione primavera, sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di 125 alunni e altri spazi per servizi educativi.(foto di Pietro Colonna)