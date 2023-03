Polizia locale: un confronto con i candidati a sindaco

La richiesta del sindacato Sulpl per parlare di sicurezza e lavoro

La dirigenza del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) di Altamura, in vista delle elezioni amministrative di maggio, sta contattando tutti i candidati alla carica di sindaco per organizzare un incontro formale e monotematico sulla Polizia Locale. Lo ha comunicato Michele Zitoli, coordinatore regionale del SULPL.L'iniziativa di confrontarsi sui temi riguardanti la Polizia locale viene proposta a tutti i candidati, nessuno escluso, indistintamente dal colore politico."Sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/SULPL.altamura) pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sugli incontri - fa sapere ancora Zitoli - l'argomento che verrà trattato e quali saranno le proposte del candidato sindaco di turno. Tali incontri sono finalizzati al gettare le basi per una collaborazione futura proficua affinché venga meglio valorizzata la Polizia Locale di Altamura cosicché da migliorare la sicurezza della città stessa".