Polizia locale: un'aula del comando intitolata a Felice Lomurno

L'aula formazione del Comando di Polizia Locale è stata intitolata al sovrintendente capo Felice Lomurno, scomparso il 30 marzo del 2020 nei giorni terribili dell'inizio della pandemia . Questa mattina si è tenuto il momento ufficiale in una cerimonia che ha unito commozione e ricordo, anche all'insegna del sorriso, da parte di chi ha conosciuto o ha lavorato insieme a Felice Lomurno.L'intitolazione dell'aula è stata deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole della commissione toponomastica all'istanza presentata dal personale del Comando. Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato la famiglia, l'Amministrazione Comunale, il personale del Comando, autorità militari, ecc.Il Vice Sindaco Raffaella Petronelli ha portato il saluto della Sindaca Rosa Melodia, impossibilitata a partecipare, e ha sottolineato la forte volontà di intitolare l'aula a un uomo e a un agente di Polizia Locale che della dedizione e dell'attenzione alla cittadinanza aveva fatto i suoi aspetti caratterizzanti. Ricordi di vita vissuta e momenti di lavoro sono stati raccontati dal Comandante della Polizia Locale e Dirigente del V settore Maria Paola Stefanelli, dal figlio Nicola Lomurno e dai colleghi Paolo Popolizio e Angelo Tragni. L'Arcivescovo, mons. Giovanni Ricchiuti, prima di impartire la benedizione alla targa dell'intitolazione, si è soffermato sull'importanza del ricordare le persone che hanno lasciato segni importanti nella vita dei propri cari e della collettività che hanno servito.Oltre ad un omaggio floreale alla signora Tonia, alla famiglia è stata consegnata una targa in cui la Sindaca e l'Amministrazione Comunale hanno fatto memoria di Felice Lomurno come "il "vigile con il sorriso", uomo buono, dedito al lavoro, sempre disponibile e solidale con chiunque avesse bisogno di aiuto".