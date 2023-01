Polizia locale traccia il bilancio annuale

Si celebra oggi la festa di San Sebastiano, protettore del corpo di Polizia locale. Ad Altamura, alle ore 10.00, è in programma una messa in Cattedrale, con la presenza delle autorità locali.Nel corso della giornata il comandante Maria Paola Stefanelli traccia un bilancio delle attività dello scorso anno con una relazione riepilogativa.Negli ultimi mesi il personale del comando è stato incrementato con nuove assunzioni anche se il numero complessivo delle unità in servizio resta sempre inferiore rispetto alle necessità del comando altamurano sia per popolosità della città (70mila residenti, secondo Comune della Città metropolitana dopo Bari) sia per estensione del territorio amministrativo (Altamura è il Comune più esteso in tutta la Città metropolitana, anche più del capoluogo).