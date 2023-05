Piazza Duomo gremita per il Pubblico Comizio di Giovanni Moramarco sindaco

Domenica si è tenuto il Pubblico Comizio del candidato sindaco Giovanni Moramarco, in una Piazza Duomo affollatissima per questo appuntamento. Moramarco era accompagnato dalla coalizione e dalle candidate e dai candidati che lo sostengono.Moramarco: "Piazza Duomo così gremita è il segnale della voglia di. Ieri sera ho percepito la vostra vicinanza, il vostro calore. Una risposta che mi ha emozionato. Continueremo a proporre i nostri temi, i nostri progetti, la nostra visione per una Città moderna ed efficiente. Mancano pochi giorni e non vogliamo interrompere il filo diretto con tutti voi!".Diario elettorale di Giovanni Moramarco