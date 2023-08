Piano regionale scolastico: ad Altamura un nuovo Istituto comprensivo

A partire dall'anno scolastico 2024-2025 ad Altamura è possibile la riduzione di un'istituzione scolastica con la fusione in un unico Istituto del sesto circolo didattico Don Lorenzo Milani e della scuola secondaria di primo grado Padre Pio.Lo prevede il nuovo piano regionale del dimensionamento scolastico. Si tratta di proposte e di ipotesi sulla riorganizzazione.La premessa recita: "Sono oggetto di riorganizzazione le istituzioni scolastiche del primo ciclo, diverse da quelle di cui al punto precedente attive nei comuni che hanno una media di iscritti alle istituzioni scolastiche comunali inferiore a 925. In tali comuni in sede di riorganizzazione il numero di autonomie dovrà essere ridotto di uno rispetto alle autonomie attuali, privilegiando una riorganizzazione per mezzo della verticalizzazione in istituti comprensivi dei circoli didattici e delle scuole secondarie di primo grado autonome, qualora sussistenti. In ogni caso, nella riorganizzazione dovrà essere perseguito un assetto numericamente equilibrato della popolazione scolastica nelle diverse istituzioni scolastiche, e sarà quindi opportuno, nella maggior parte dei casi, procedere con la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche con popolazione scolastica numericamente inferiore".Ad Altamura la media è 831, inferiore alla soglia prevista; pertanto le istituzioni scolastiche (circoli didattici e scuole medie) devono essere ridotte da 9 a 8. Quindi nel piano regionale viene proposta la fusione di "Don Milani" e "Padre Pio". Il nuovo Istituto avrà una popolazione scolastica di 1290 alunni e studenti.