Per un giorno sospesa la raccolta dei rifiuti porta a porta

"La raccolta della frazione residua indifferenziata sarà sospesa per domani 10 Gennaio 2023 a causa delle gravissime criticità relative all'impianto di trattamento biologico del Comune di Conversano che al momento non riceve più la frazione indifferenziata. Si invitano i cittadini a non esporre i mastelli o sacchi all'esterno. L'Amministrazione Comunale si scusa con i cittadini per il disagio determinato da tale situazione".Lo riporta un comunicato del commissario prefettizio Mariarita Iaculli.