Partono i lavori nel centro storico

Partono gli interventi nel centro storico. Sono stati consegnati i lavori di sistemazione e valorizzazione della viabilità di connessione fra piazza Matteotti e Monastero del Soccorso. Il progetto è denominato Agorà.Sono in programma, per un importo di 1 milione e 400 mila euro, interventi di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la realizzazione dei sottoservizi (ad esempio l'impianto fognario).Gli interventi riguardano il tratto comparto A (Via Vincenzo Sabini - Via Bisanzio Filo - Via Conservatorio Carmine) e il tratto comparto B (Via Santa Lucia - Via Vincenzo Lavigna - Via Cristoforo Colombo). Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori e sarà pubblicato dal Comune il calendario con le zone interessate, per ridurre al minimo i disagi.