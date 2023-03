Pari opportunità: un mese tra incontri e riflessioni

Presso la sala conferenze al primo piano dell'Ex Conservatorio Santa Croce di Altamura, nel centro storico, è stato presentato il programma eventi della IV^ edizione del "Mese delle Pari Opportunità", realizzato con la collaborazione delle associazioni, delle scuole e degli enti del terzo settore. Non solo un giorno - l'8 marzo - per incontrarsi o riflettere ma oltre un mese. Un'occasione di approfondimento sui temi delle famiglie, della cura dell'infanzia, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, della valorizzazione delle differenze. Collabora anche la Asl.Il mese delle pari opportunità è stata un'iniziativa che ha caratterizzato la scorsa amministrazione, guidata dall'ex sindaca Rosa Melodia, e realizzata in stretto coordinamento con l'assessorato ai servizi sociali e la commissione pari opportunità presieduta dalla consigliera Angela Miglionico. Quest'anno l'iniziativa è stata coordinata dal commissario straordinario Mariarita Iaculli e dagli uffici comunali.Il calendario si apre l'8 marzo con la cerimonia inaugurale della mostra documentaria sull'analfabetismo e sull'emancipazione delle donne, sulla base della carte di Tommaso Fiore (vedi programma in agenda). Le iniziativa si protrarranno anche nel mese di aprile.Nella nostra agenda a breve pubblicheremo il programma integrale.(foto di archivio)