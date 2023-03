Mostra “Le donne tra analfabetismo ed emancipazione. Dalle carte di Tommaso Fiore”

Ex Conservatorio Santa Croce - Via Santa Croce, centro storico di AltamuraMostra "Le donne tra analfabetismo ed emancipazione. Dalle carte di Tommaso Fiore", presso l'ex Conservatorio Santa Croce, è in programma la mostra bibliografica e documentaria "Donne tra analfabetismo ed emancipazione: dalle carte di Tommaso Fiore". La mostra, a cura della dott.ssa Rosa Maria Capozzi e Vania Fazio, promossa dal Comune di Altamura con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico Tommaso Fiore, del Comitato per le celebrazioni del 50°anniversario della morte di Tommaso Fiore e dell'Associazione culturale Club Federiciano di Altamura, nasce con l'intento di evidenziare il lungo percorso dell'emancipazione femminile, sicuramente studiato da Tommaso Fiore e per cui ha riversato grande impegno.Oltre al lungo cammino intrapreso dalle donne, ancora oggi impegnate in una marcia a volte insidiosa, emergono la sensibilità ed umanità di Tommaso Fiore, che gli permisero di cogliere l'importanza dell'emancipazione femminile, contribuendo a dar voce alle tante donne che hanno lottato perla liberazione d'Italia e per i propri diritti civili.I 18 pannelli della mostra sono riservati ognuno ad una donna celebre, i cui contatti con Fiore sono testimoniati anche da lettere e documenti originali, e ripercorrono epoche diverse - dalla prima alla seconda guerra mondiale - con un unico filo conduttore: "le battaglie per l'emancipazione femminile".La mostra, con ingresso gratuito, è aperta con i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 12:30; dalle ore 17:00 alle ore 20:00.La cerimonia inaugurale è in programma l'8 marzo, alle ore 18.00. Sono previsti gli interventi del commissario straordinario Mariarita Iaculli, della curatrice Capozzi (CNR) e di Bianca Tragni, componente del comitato tecnico scientifico Tommaso Fiore.