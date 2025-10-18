Settimana delle scarpette rosse
Settimana delle scarpette rosse
Palazzo di città

Settimana delle scarpette rosse, il tema è la violenza economica

Pubblicato l'avviso per la partecipazione e per presentare proposte

Altamura - sabato 18 ottobre 2025 12.27
Sul portale istituzionale del Comune è stato pubblicato l'avviso per la partecipazione all'edizione di quest'anno di "La Settimana delle scarpette rosse", in vista della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come già comunicato dopo il tavolo di concertazione, il termine ultimo per partecipare è fissato al 25 ottobre prossimo.

L'obiettivo è quello di definire e raccogliere proposte di eventi. L'edizione di quest'anno avrà per filo conduttore il tema "La violenza economica", una forma di violenza più subdola, spesso meno riconosciuta perché radicata nell'educazione, nella cultura generale e nelle tradizioni familiari. Il 33% delle donne che si rivolgono ad un Centro Antiviolenza è vittima di violenza economica.

Nell'avviso si comunica che il Comune sosterrà le iniziative con la concessione degli spazi (sale, auditorium, ecc.), messi a disposizione presso:
- Parrocchia Santa Maria del Carmine in Maria madre della Chiesa
- Parrocchia del Santissimo Redentore
- LiberHub
- Ex monastero SantaCroce
- Sala Convegni A.B.M.C. "Andrea Giorgio"
- Agorateca
  • Donne
  • Violenza
Altri contenuti a tema
Settimana delle scarpette rosse, tavolo di concertazione La città Settimana delle scarpette rosse, tavolo di concertazione Per definire le iniziative in vista della giornata contro violenza donne
Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza Territorio Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza In Puglia cambia la strategia di prevenzione e intervento
"Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne Forze dell'Ordine "Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne Iniziativa presentata dai Carabinieri in Procura
"Donne in azione", il coraggio e la capacità di una leadership femminile Lavoro "Donne in azione", il coraggio e la capacità di una leadership femminile Tavola rotonda di Oropan al Teatro Petruzzelli
Puglia: nel 2024 aumentate richieste aiuto ai Centri antiviolenza Cronaca Puglia: nel 2024 aumentate richieste aiuto ai Centri antiviolenza E la Regione ha istituito due "case di emergenza"
Nella caserma dei Carabinieri una stanza per audizioni protette Cronaca Nella caserma dei Carabinieri una stanza per audizioni protette Per donne e bambini che sono vittime di violenza
Donne, disabilità e diritti: un'iniziativa per riflettere Associazioni Donne, disabilità e diritti: un'iniziativa per riflettere Organizzata dall'associazione Alteriamoci. Video, racconti, disegni e foto
Una camminata simbolica contro la violenza alle donne Associazioni Una camminata simbolica contro la violenza alle donne Inoltre prosegue il programma Scarpette rosse
Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
17 ottobre 2025 Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
16 ottobre 2025 Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
Allerta meteo per pioggia
15 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
15 ottobre 2025 Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
15 ottobre 2025 Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
14 ottobre 2025 Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
14 ottobre 2025 Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
14 ottobre 2025 Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.