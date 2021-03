A marzo il mese delle pari opportunità

Eventi

Non si spengono i riflettori sui diritti delle donne, neppure in periodo di pandemia. L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è una data non solo per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche per riflettere sulle discriminazioni, gli abusi e le violenze che le donne ancora subiscono.L'Amministrazione comunale ripropone anche quest'anno il Mese delle Pari Opportunità, un'occasione di approfondimento sui temi della parità di genere, con due eventi (in videoconferenza): il primo dedicato alle scuole, il secondo a tutti coloro che vorranno seguirlo sui canali social del Comune di Altamura."Dante è connesso" - 18, 22, 23, 24, 25 marzo (in videoconferenza)Una lezione, attraverso un excursus letterario, dell'attrice-autrice Daniela Baldassarra, per le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado sul tema delle differenze di genere e delle dinamiche della violenza di genere con contenuti tra il serio e il faceto, in un viaggio che parte dalla Divina Commedia per arrivare alla Bibbia e ad alcuni celebri romanzi della nostra cultura classica.L'evento è organizzato in collaborazione con il Cav (Centro Antiviolenza "LiberaMente")."Parità di genere nella società e nelle istituzioni" - sabato 20 marzo ore 17:00 ( in videoconferenza)Ospite la prof. Marilisa D'Amico, ordinario di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Presenta il suo libro "Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne".