Domani (26 ottobre), alle 18.30, presso la sala consiliare di Palazzo di Città è in programma un tavolo di concertazione aperto ad associazioni, scuole e gruppi organizzati, per la definizione di temi ed iniziative per la Settimana delle Scarpette Rosse, momento di riflessione e sensibilizzazione rispetto alla tematica della eliminazione della violenza contro le donne.L'incontro è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Altamura, presieduta dalla consigliera Angela Miglionico, di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali rappresentato dall'avv. Vito Menzulli. Sarà presente la Sindaca Rosa Melodia.