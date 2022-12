12 foto PANSYSTEM e l’imprenditoria femminile

A Gravina nasce nel 2011 la PAN SYSTEM SRL, dal desiderio di un padre di mettere a frutto la propria esperienza trentennale nel settore dell'edilizia, solide fondamenta sulle quali costruisce l'azienda che dopo anni di successi e progetti portati a casa, saggiamente decide di tramandare alle sue figlie.Pan System sin dagli albori ha come core business la prefabbricazione di solai in cemento e travetti tralicciati.Una vera azienda visionaria che si avvale di una capillare copertura di agenti nell'intero territorio di competenza, che, parallelamente ad un qualificato staff tecnico, risponde positivamente alle diverse e costanti tipologie di esigenze dei clienti, pronta ad offrire sempre le soluzione più idonee dal punto di vista professionale e economico.Dopo il passaggio generazionale degli ultimi anni, la Pansystem è di fronte a cambiamenti decisivi, dettati sicuramente dal "Girl power" delle 4 figlie, pronte ad affrontare le proprie responsabilità e la realtà trasmessa dal padre, con lo sguardo rivolto verso il futuro, accompagnando l'azienda verso la crescita, l'innovazione e tanti nuovi progetti giorno per giorno, lastra su lastra.L'azienda non si limita alla produzione, ma anche alla progettazione e ricerca di solai fatti su misura alle richieste, progetti correlati di tutta la certificazione e documentazione tecnica necessaria al montaggio ed alla messa in opera del prodotto.Lo staff: "Ci impegniamo costantemente per garantire prodotti di alta qualità nel massimo rispetto delle norme di sicurezza."Le imprenditrici della Pansystem si esprimono all'unisono: "Siamo fiere dei risultati raggiunti finora, ma il nostro obiettivo è quello di seguire la rivoluzione che il tempo opera sul mercato" - dicono - "Le nostre missions per gli anni a venire sono di rendere l'azienda al 100% green (siamo da sempre attenti all'ambiente e alle responsabilità nei confronti delle generazioni future) e di estendere su più rami la prefabbricazione di strutture in calcestruzzo."Pansystem, women for future.