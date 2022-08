One Day Music Festival, buona la prima: evento riuscito

Buona la prima. A giudicare dai riscontri e dai commenti sui social, nonché dalla partecipazione di pubblico stimata in circa 3500 persone che si sono alternate nel corso della maratona musicale, l'evento "One Day Music Festival" è riuscito. Soddisfatta si è detta l'assessore alla cultura Margherita Fiore; infatti l'amministrazione comunale ha voluto questo evento speciale dell'estate proprio per raggiungere fasce di età molto diverse, a cominciare dai giovanissimi - che iniziano a seguire la musica su TikTok - fino ad arrivare ad un pubblico più adulto. Un obiettivo raggiunto e, perché no, potrebbe essere stata una sperimentazione da ripetere.L'evento del Comune di Altamura è stato organizzato in collaborazione con Colorsound (agenzia con esperienza trentennale nella organizzazione di eventi), con direzione artistica di Michele Wad Caporosso (scrittore, giornalista, conduttore di Radio Deejay e dj) e di Kosmi Carlucci (dj, manager, art director).Tre ospiti: Anna (Anna Pepe) che è nelle radio ed è ballata sulle spiagge con la sua hit "Gasolina"; il rapper "gentile" Highsnob conosciuto a Sanremo; Samuel, ex frontman dei Subsonica.Prima degli ospiti hanno potuto esibirsi anche dj, artisti e band emergenti di Altamura e del territorio. Hanno avuto una bella opportunità per farsi conoscere e apprezzare.