Omaggio ai defunti e ai caduti senza cerimonie pubbliche

Per l'emergenza coronavirus quest'anno non sono state celebrate cerimonie pubbliche per la commemorazione dei defunti. Per iniziativa dell'amministrazione comunale, sono state deposte delle corone di fiori presso il Cimitero vecchio e quello nuovo, presso il monumento dei caduti sul lavoro in piazza "A. Moro", presso la croce collocata in via Santeramo ed il sacrario militare in ricordo dei prigionieri austro-ungarici morti per malattia e sepolti ad Altamura.In questo modo è stato reso omaggio anche alla storia, ai caduti di tutte le guerre, alle vittime del 7° Reggimento "Bersaglieri" ed è stato reso omaggio alle persone a chi è scomparso nel periodo in cui non è stato possibile neppure un ultimo saluto a causa della pandemia.Sono intervenuti la sindaca Rosa Melodia, il comandante del 7° Reggimento Bersaglieri, Giovanni Ventura, il comandante della Polizia Locale, Michele Maiullari e il cappellano del cimitero don Peppino Chironna.