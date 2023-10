Cimitero e commemorazione defunti, servizio di trasporto gratuito con bus

Anche quest'anno, per la festività di Ognissanti e per la commemorazione dei defunti, dall'1 al 5 novembre vengono istituite 2 nuove linee urbane di collegamento del centro abitato con il cimitero. Ciascuna da 11 corse giornaliere, distribuite, senza soluzione di continuità, dalle ore 7:45 alle ore 17:45/18:00. Tale servizio è gratuito per i cittadini che vorranno usufruirne.Lo scopo è quello di garantire a tutti, anche coloro che non hanno un mezzo proprio, di poter recarsi al cimitero e poter tornare nel quartiere in cui risiede. Altro importante obiettivo è decongestionare il traffico nelle vie circostanti l'area cimiteriale perché in questi giorni il numero dei veicoli aumenta notevolmente per il maggior afflusso di persone.Inoltre il Comune ha reso noto che il cimitero di Altamura da lunedì 30 ottobre al 2 novembre 2023 sarà aperto dalle 7:00 alle 17:30, in orario continuato. Unica eccezione sarà per mercoledì 1 novembre 2023, con orario dalle 7:30 alle 17:30.