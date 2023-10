Trasporto pubblico locale, nuova linea bus per le scuole

A partire da oggi per il servizio di trasporto pubblico urbano viene attivata una linea di rinforzo diretta agli istituti scolastici. A seguito di una verifica sull'utilizzo delle linee cittadine, l'Amministrazione Petronella e la MarinoBus hanno ritenuto di razionalizzare i servizi di trasporto locale perché c'è la grande esigenza di servire meglio la vasta popolazione scolastica, rispetto invece ad un'altra linea che era scarsamente utilizzata.Quindi, per garantire - a tutti coloro che ne necessitano - la possibilità di usufruire del servizio di trasporto pubblico da e verso le scuole, è stata attivata una nuova linea di rinforzo in aggiunta a quelle esistenti.Linea Scuola 4: collegamenti da Via Bitonto - Via Selva - Via Bresso, verso gli istituti Liceo Scientifico Federico Il di Svevia; ITT "Nervi Galilei" (indirizzo per Geometra); Istituto professionale "Denora-Lorusso" (indirizzo Alberghiero); Liceo Cagnazzi (indirizzo Scienze Umane).Per informazioni: https://marinobusurbano.it/