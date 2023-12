Trasporto urbano: tre nuovi autobus a basse emissioni

6 foto Consegna di tre nuovi autobus

Inaugurati tre nuovi bus cittadini, sostenibili, di proprietà del Comune di Altamura. Sono stati acquistati tramite il bando regionale "Smart Go City" (seconda edizione), grazie alle risorse del POR Puglia 2014-2020, per circa un milione di euro. I tre autobus urbani, di cui uno ibrido e due a gasolio, saranno inseriti nella viabilità e nell'offerta di trasporto per i cittadini. Sono classificati Euro 6.Ieri, alla cerimonia pubblica di inaugurazione e di consegna, hanno preso parte il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore con delega ai rapporti con Enti, Regione e Città Metropolitana Tommaso Lorusso, l'assessore con delega ai trasporti Cecilia Tafuni, l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia, Gerardo Marino in rappresentanza dell'azienda Autolinee Marino Michele s.r.l. che gestisce il servizio del trasporto pubblico locale cittadino e don Nunzio Falcicchio che ha curato il momento di benedizione dei mezzi."Tre nuovi autobus - sostiene il sindaco Petronella - ben si inseriscono per migliorare l'apporto e la presenza dei trasporti nella città di Altamura. Previsti grazie ad un finanziamento regionale pari a circa 1 milione di euro, sono inseriti in un programma di mobilità che nei prossimi anni darà un nuovo volto alla città. Siamo felici di quanto realizzato, in continuità con l'Amministrazione precedente, che ringraziamo per aver insistito su questo progetto. È importante, inoltre, mantenere vivo un dialogo costante tra ente locale e Regione, in una prospettiva aperta alla viabilità, all'urbanistica e all'attenzione verso una nuova mobilità sempre più sostenibile e a supporto del cittadino".I tre autobus sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e di controllo e per la diffusione di informazioni a bordo; sono accessibili per un'utenza a ridotta capacità sensoriale e motoria, anche non deambulanti."Questi tre autobus sono stati finanziati con la seconda edizione dell'Avviso Smart go city a cui il Comune di Altamura ha partecipato, ma in totale la Regione ha finanziato tre edizioni per oltre 50 milioni di euro, dotando 22 Comuni di 142 nuovi autobus – ha sottolineato l'assessore Maurodinoia -, e siamo in dirittura d'arrivo per pubblicare la quarte edizione di Smart go city con un nuovo impegno di 45 milioni di euro. Un grande investimento regionale finalizzato a implementare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, poiché sono stati acquistati autobus a bassissime emissioni, ibridi, Euro 6 ed elettrici. Ma questo è solo un pezzo di un'ampia e complessa programmazione che punta al rinnovo del materiale rotabile su gomma, anche di quello destinato al TPL extraurbano e in questo caso i finanziamenti sono stati destinati alle aziende di trasporto pubblico. Che ringrazio perché sono sempre al nostro fianco nel grande sforzo che stiamo facendo per togliere dalla strada vecchi autobus da Euro 2 a Euro 4 e sostituirli con mezzi nuovi, moderni, sicuri e accessibili a tutta l'utenza, oltre che sostenibili. E naturalmente ringrazio anche i Comuni, che sono stati pronti a cogliere l'occasione fornita da Smart go city e sicuramente saranno interessati al nuovo avviso."