Tre nuovi autobus per il servizio di trasporto pubblico urbano

Oggi, alle ore 12:30, si tiene la consegna di tre bus cittadini, di proprietà del Comune di Altamura, acquistati con il programma regionale "Smart Go City" della Regione (seconda edizione). I mezzi saranno consegnati dall'Amministrazione comunale alla società Autolinee Marino Michele srl che gestisce il servizio di trasporto urbano ad Altamura.Il momento inaugurale è programmato in via Manzoni, davanti al palazzetto dello Sport "Baldassarra", alla presenza del sindaco Vitantonio Petronella, dell'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e dell'assessore comunale Tommaso Lorusso, con delega ai rapporti con Enti, Regione e Città Metropolitana Tommaso Lorusso. Sono altresì invitati la comandante della Polizia Locale Maria Paola Stefanelli, i dirigenti comunali, i consiglieri comunali, la giunta e l'ex sindaca Rosa Melodia. Seguirà un momento di benedizione dei mezzi a cura di Don Nunzio Falcicchio. La cittadinanza è invitata.