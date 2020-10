Commemorazione dei defunti, le regole di accesso al cimitero

In previsione di una maggiore affluenza al cimitero, il Comune ha varato delle disposizioni, contenute in un'ordinanza, in materia di emergenza epidemiologica per la seconda ondata di contagi.In base al provvedimento, è consentito l'accesso all'area cimiteriale fino ad un massimo di 2.000 visitatori contemporaneamente. Vigono l'obbligo del distanziamento e di uso di mascherine e guanti (ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni individuali) e il divieto di assembramento. Sempre per regolare i flussi, gli accessi all'area sono differenziati tra entrate e uscite.Anche quest'anno, inoltre, è stato potenziato il servizio di trasporto locale con corse gratuite di bus navetta da e per il cimitero, ogni 30 minuti, in modo da coprire le varie zone urbane ed evitare un eccesso di traffico nell'area. L'obiettivo è dare a tutti, soprattutto agli anziani, la possibilità di muoversi in autonomia, senza dover fare ricorso all'utilizzo dell'automobile. Il servizio parte sabato e durerà sino al 3 novembre.