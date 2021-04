Cimitero, completati i lavori nella parte vecchia

Si è concluso l'intervento di risanamento dei loculi del gruppo H-R nella parte monumentale del cimitero vecchio. I lavori eseguiti, per un importo di 471.000 euro, hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura, la realizzazione di circa 70 loculi aggiuntivi, 300 ossari, la predisposizione di ascensori per l'accesso al primo piano.Questi lotti, costruiti negli anni '80, erano in condizioni di degrado e necessitavano di interventi urgenti anche a causa di infiltrazioni d'acqua. Quindi erano interventi necessari non solo per ragioni di sicurezza ma pure per decoro del luogo.Al cimitero servono altri spazi per evitare la saturazione. Per questo l'amministrazione comunale (settori lavori pubblici) ha affidato i lavori per la realizzazione di altri loculi al cimitero nuovo. Ne saranno realizzati 1600 con il nuovo gruppo "H" nell'ala nuova. L'importo dei lavori è di circa un milione di euro.