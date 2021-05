Cimitero, aggiudicati i lavori per un nuovo blocco di loculi

Sono stati aggiudicati in via definitiva a una ditta di Bari i lavori del Comune per la costruzione del nuovo gruppo "H" di loculi nella parte nuova del cimitero. Da progetto ne sono previsti 1600 e serviranno per evitare che prima o poi si verifichi la saturazione degli spazi per i defunti.Sono state 338 le ditte a partecipare. Importo a base d'asta di 1.400.000 euro, oltre Iva. L'appalto è stato aggiudicato ad un prezzo di 951.636,45, euro oltre a € 17.096,36 per oneri diretti della sicurezza ed € 41.084,00 per oneri speciali entrambi non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Il ribasso è stato di un terzo (32,393%).Nelle scorse settimane si è concluso un intervento di risanamento dei loculi del gruppo H-R nella parte monumentale del cimitero vecchio. I lavori eseguiti, per un importo di 471.000 euro, hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura, la realizzazione di circa 70 loculi aggiuntivi, 300 ossari, la predisposizione di ascensori per l'accesso al primo piano.Con questo nuovo intervento nella parte nuova del cimitero si amplierà il numero dei loculi. L'appalto è stato aggiudicato ed è stato pubblicato l'esito di gara da parte del Comune. Per la consegna materiale dei lavori bisogna attendere ulteriori passaggi amministrativi, sperando che non si verifichino altri contenziosi come è già avvenuto per i "cantieri" riguardanti il cimitero.