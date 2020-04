Il Comune riapre il cimitero, ingressi controllati

In applicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Puglia Emiliano che fra le varie disposizioni prevede la riapertura dei cimiteri, anche il Comune di Altamura provvede in tal senso e consente l'accesso al cimitero comunale. Un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia prevede le norme organizzative e comportamentali.Da tempo molte persone sollecitavano la possibilità di poter portare un fiore ai loro cari. Senza dimenticare, inoltre, uno degli aspetti più tristi della pandemia: da più di due mesi i funerali si svolgono in forma strettamente privata, senza partecipazione delle tante persone che avrebbero voluto dare un saluto alle persone scomparse ed essere vicini, anche fisicamente, ai familiari. Per le esequie, così come disposto dall'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d'ora in poi alle cerimonie all'aperto possono partecipare fino a un massimo di quindici persone, munite di protezioni delle vie respiratorie e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.Per quanto riguarda l'accesso al cimitero, nei consueti orari (dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00; la domenica e festivi dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00) l'ingresso è "limitato a singoli utenti e mai a gruppi", inoltre "si raccomandano visite brevi". È consentita la vendita di fiori.Per le misure di prevenzione, l'accesso al cimitero è consentito garantendo l'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e l'obbligo dell'uso di mascherine e guanti.È vietata ogni forma di assembramento all'esterno e all'interno del Cimitero. Il personale di custodia cimiteriale e la Polizia locale vigileranno sul rispetto dell'ordinanza.Inoltre dal 4 maggio riapriranno i parchi pubblici e le villette, attualmente delimitate e interdette al pubblico. Non sarà possibile, invece, usufruire delle giostrine nei parchi gioco.Sempre dal 4 maggio ripartono i mercatini rionali con l'obbligo per gli ambulanti di tenere una distanza di quattro metri tra una bancarella e l'altra.