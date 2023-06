Parchi gioco: nuovi orari, aperti sino alle 22.30

Il Comune ha reso noto i nuovi orari di apertura dei parchi gioco di Altamura, che saranno accessibili sino alle 22:30 nel periodo estivo. Questi gli orari sino al 31 ottobre, tutti i giorni compresi i festivi:i parchi La fornace in via Minniti e via Parisi, Baby Park in via Matera e Davide Storsillo in via Stacca - via Persio apertura dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 22.30;il Boschetto in via Treviso e via Manzoni apertura dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 22.30;l'area verde in via Madonna della Croce, limitrofa all'ipogeo di San Michele apertura dalle 8.30 alle 22.30.Il sindaco Antonio Petronella, inoltre, ha comunicato che "sarà disposta quanto prima anche l'estensione del servizio di custodia dei parchi, al fine di garantire maggiore sicurezza per i fruitori".