Più verde in città, aperto il parco inclusivo

E' stato inaugurato e aperto alla fruizione pubblica in zona "Carpentino", nell'area tra via De Gasperi e via La Malfa, il "Parco inclusivo dell'Angelo Matteo De Marinis", realizzato con l'obiettivo di donare alla città un altro spazio verde e attrezzato per il gioco.L'iniziativa è stata promossa dall'associazione "Urban" fondata da Roberto Farella, con lo scopo di rendere la città più verde e vivibile, e dall'associazione "Giovanni Carlucci onlus" di Pasquale Carlucci. L'area è stata interamente riqualificata grazie al lavoro generoso di maestranze e altre persone.Sono stati messi a dimora alberi e arbusti: biancospini, querce (roverelle, lecci), corbezzoli, pruni ed altre essenze autoctone. Non ci sono barriere né recinzioni né gradini, per questo ha la piena accessibilità. I giochi per bambini verranno montati in un altro momento e saranno pure inclusivi, vale a dire utilizzabili da tutti, senza barriere oppure ostacoli. Al momento è stata allestita una piccola teca per libri. Il lavoro non è ancora completo ma l'area è fruibile. Tutti sono chiamati ad averne cura e a fare in modo che le sedie, la campana e la piccola libreria restino al loro posto.I cittadini possono ancora contribuire con donazioni di alberi, attrezzature e giochi. Si spera, inoltre, che questa iniziativa sia da esempio per altre da ripetere nelle varie zone della città.(Foto di Anna Salvaggiulo)