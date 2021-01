Oggi e domani allerta meteo per neve

Un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, per tutta la regione Puglia, è stato emesso dalla Protezione civile regionale. Il bollettino vale dalle ore 14.00 di oggi 17 gennaio con durata di 30 ore.Evento previsto: Nevicate: al di sopra dei 400-600 m, in calo fino ai 200-400 m con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboliIeri ad Altamura e nel territorio circostante si sono registrate lievi nevicate ad intermittenza. Precipitazioni deboli, senza accumuli. Più visibile è stato l'effetto delle nevicate nelle campagne dell'Alta Murgia, imbiancate dalle precipitazioni.