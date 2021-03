Intensa nevicata ad Altamura

Sorpresa meteorologica primaverile ad Altamura con una nevicata intensa in serata. Una precipitazione non prevista nell'allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione civile pugliese.Per tutta la giornata del 23 marzo il bollettino riporta in Puglia venti forti e burrasca e nevicate a quote dai 300 ai 500 metri. Sono previsti deboli apporti al suolo. Nell'area murgiana (Puglia bradanica centrale) l'allerta meteo riporta solo vento.Di sicuro una coda meteorologica particolare, già preceduta l'altro giorno dalla nevicata nelle campagne dell'Alta Murgia.Situazione da monitorare soprattutto nella notte, per l'eventuale formazione di ghiaccio.Seguiranno aggiornamenti