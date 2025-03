Maltempo non ha fermato le manifestazioni di oggi

Con due messaggi della Protezione civile della Regione Puglia si comunica allerta, di colore giallo, per la giornata di oggi per pioggia e vento. Eventi previsti "venti da forti a burrasca" e "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". La Protezione civile raccomanda, come sempre, di osservare le comuni regole di comportamento per evitare rischi alla pubblica incolumità.Nonostante il maltempo, sono state confermate le manifestazioni in programma oggi all'aperto.Nella piazzetta degli atleti alle ore 11.30 si è tenuta la commemorazione per Vanni Murgese , funzionario del Comune, ad un anno dalla scomparsa. Nell'ambito della stessa iniziativa, è stato invece rinviato il quadrangolare di "street basket". Sono stati messi a dimora tre alberi e due cespugli che sono stati donati e alimenteranno il verde del luogo. Nelle prossime settimane sarà anche collocata una panchina, a forma di puzzle, in memoria di Vanni, volta a sottolineare quella che è una "tessera mancante" in un luogo che era spesso frequentato dallo stesso.Oggi si è tenuta anche la seconda giornata di primavera del FAI nella masseria Jesce , con visite guidate a cura degli studenti dell'Ites Genco, del Liceo Cagnazzi e del Liceo Federico II di Svevia. Nonostante le avversità meteorologiche, soprattutto per il vento sferzante, c'è stata affluenza da parte di famiglie e visitatori che hanno voluto approfondire la conoscenza dello storico monumento.Stasera, inoltre, alla Dimora Cagnazzi si tiene la terza e ultima serata del ciclo delle giornate della poesia , a cura dell'associazione "Lo scrigno di Pandora".(clicca sui link per leggere le notizie relative alle manifestazioni)