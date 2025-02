Storia e cultura Giornata mondiale della poesia in Masseria Jesce e Dimora Cagnazzi

Evento in corso

Festa della poesia con tre appuntamenti organizzati dall'associazione "Lo scrigno di Pandora", per la rassegna Namasté. Filo conduttore è la via Appia, patrimonio Unesco. Info: 3401671065 (Donato Laborante)- Giornata Mondiale della Poesia - Ore 17:00, Masseria JesceLE BATEAU IVRE di Arthur Rimbauddeclamazione di versi dedicati al marepoeti poetesse di Lingua MadreDonato Emar Laborante cantastorieLuca Tomasicchio - contrabasso, Ore 17:00, Dimora Cagnazzi (strada comunale San Tommaso)AFFRATELLAMENTO DI VOLTI NEL COSMO(pobratimstvo lica u svemiru) di Tin Ujevic poeta croato(Vrgorac 5 luglio 1891 – Zagabria 12 novembre 1955)con Suzana Glavaš poetessa croataPoesia Europea del NovecentoTin Ujević e Drago Štambuk (Croazia)Umberto Bellintani e Carlo Michelstädter (Italia)Else Lasker-Schüler(Germania)Zuzana Ginczanka (Polonia)Suzana Glavaš (Italia e Croazia)Ore 20:00Ore 10:00Visita Dimora CagnazziOre 11:00Presentazione e Vendita ANTOLOGIA VOL. 1 Raccolta di Scritti in Altamurano, a cura di Vincenzo Basile, edizioni Ferula FeritaPresentazione LAMASCAVEJE festa dell'archeologia (itinerari paesaggistici e visioni, Murgia - Valle di Vitalba)23/24/25/26/27 Aprile 2025Matera Ginosa Diga san Giuliano Altamura Atella