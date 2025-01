Puglia, allerta meteo per piogge

Norme comportamentali per temporali e fulmini Raccomandazioni di Protezione civile

La Protezione civile ha emesso un messaggio di allerta meteo gialla per pioggia in Puglia.Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi fino a puntualmente cumulati moderati a partire da questo pomeriggio. La fase di maltempo proseguirà nella giornata di domenica 12 gennaio con piogge diffuse e nevicate fino a quote collinari con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti.Come sempre, la Protezione civile raccomanda le consuete attenzioni in caso di eventi climatici avversi.In caso di eventi climatici avversi e/o calamitosi, è sconsigliato percorrere le vie sotto-indicate su cui è posizionata apposita segnaletica di pericolo (ordinanza dirigenziale n. 117 del 29/05/2019).Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese.Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle.Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari).