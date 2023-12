Protezione civile: una guida in caso di rischio neve

Guida sul rischio neve Informazioni di Protezione civile

L'Amministrazione Comunale, con l'approssimarsi dell'inverno, pianifica le azioni più efficaci per intervenire nell'attivazione del servizio di posa del sale antighiaccio o di rimozione della neve. In caso di evento nevoso, il Comune si avvale dei mezzi forniti dalla ditta Teknoservice, appaltatrice della raccolta dei rifiuti, e da ditte private specializzate e si avvale dell'apporto dei volontari delle Associazioni di volontariato territoriali che mettono a disposizione la propria opera e i propri mezzi.Il servizio di Protezione civile, operante presso il Comando di Polizia locale del Comune di Altamura, ha redatto una guida al cittadino sul rischio neve. Il documento include le buone pratiche in caso di nevicate o formazione di ghiaccio.In allegato la guida, con le istruzioni e i consigli utili da seguire in caso di precipitazioni nevose o ghiaccio.