Allerta meteo per pioggia e vento

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, valido per tutta la giornata di sabato 21 ottobre.Evento previsto: Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, con quantitativi cumulati moderati. Venti da burrasca a burrasca forte sud-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Nella stessa giornata è valido anche il precedente messaggio di allerta, sempre di colore giallo, per forti venti.La Protezione civile, come sempre, monitorerà la situazione e raccomanda di osservare le consuete norme di comportamento.