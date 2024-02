Giornata di allerta meteo per forti piogge e raffiche di vento

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, valido per tutto giovedì 29 febbraio.Evento previsto: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti di burrasca meridionale, localmente forti sud-orientali sulle zone adriatiche con possibili mareggiate lungo le coste esposte.La Protezione civile di Altamura, come di consueto, raccomanda l'osservanza delle norme comportamentali. La situazione meteo sarà monitorata. In caso di forti piogge è sconsigliato percorrere in auto le strade come via Pietro Colletta, via Parisi, via Cassano, ecc.