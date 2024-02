In Puglia allerta meteo per vento forte

Messaggio della Protezione civile regionale per 10-11 febbraio

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità da mezzanotte e per le successive 24-36 ore (quindi, in modo orientativo, fino alle 12 dell'11 febbraio).Evento previsto: "Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su tutta la Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale. Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte".La Protezione civile di Altamura, come di consueto, raccomanda di osservare le norme comportamentali previste nei casi di allerta meteo