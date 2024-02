Allerta meteo, una domenica con pioggia e forte vento

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso due messaggi di allerta meteo, di colore giallo, con validità nell'intera giornata di oggi, domenica 25 febbraio 2024.Eventi previsti: "PRECIPITAZIONI: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio, con quantitativi da deboli a moderati. VENTI da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte".La Protezione civile di Altamura informa che sono state allertate le associazioni di volontariato e il gruppo comunale volontari e che la situazione sul territorio comunale sarà monitorata. Inoltre raccomanda alla cittadinanza l'osservanza delle norme comportamentali che sono pubblicate sul portale istituzionale.Si ricorda che in caso di forti piogge è sconsigliato percorrere le seguenti vie su cui è posizionata apposita segnaletica di pericolo (ordinanza dirigenziale n. 117 del 29/05/2019). Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese. Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle. Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari).