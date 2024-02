Vento forte, allerta meteo in Puglia

Per tutta la giornata di mercoledì 28 febbraio in Puglia previsti venti di burrasca. La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 00.00 del 28.02.2024 e per le successive 24 ore. Evento previsto: Venti da forti a burrasca sud-orientali con possibili mareggiate lungo le coste esposte.La Protezione civile di Altamura, come di consueto, raccomanda di seguire le norme comportamentali