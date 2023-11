Lieve nevicata ad Altamura. Previsioni per domani: forte vento

Lieve nevicata ad Altamura e i fiocchi hanno imbiancato le auto. Le previsioni indicavano la possibilità di precipitazioni nevose. Molti, però, erano scettici. Invece il crollo termico (giù di circa dieci gradi e oltre) ha fatto virare verso i fiocchi di neve. Ovviamente, è stata un'imbiancata coreografica e di breve durata: non c'è presenza di neve nelle strade.A creare disagi, invece, oggi è stata la pioggia battente. Come di consueto, ne hanno risentito le strade a maggiore pendenza come via Pietro Colletta.Intanto oggi la Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un altro messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 20.00 del 25.11.2023 e per le successive 16 ore. Evento previsto: Venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.Come sempre, la Protezione civile invita a seguire le consuete attenzioni.