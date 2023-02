Maltempo: attivato il centro operativo comunale

Al Comune di Altamura è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per il costante monitoraggio della situazione meteorologica, sia in relazione agli eventi atmosferici avversi registrati questa mattina sia per i fenomeni climatici attesi."La situazione registrata nelle prime ore della mattinata - si legge in un comunicato del commissario straordinario Mariarita Iaculli - non era tale da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti interdittivi delle attività didattiche. Cionondimeno è stata disposta nell'immediatezza l'attuazione di interventi di spargimento del sale, anzitutto davanti agli edifici scolastici e sedi di uffici pubblici e successivamente in città lungo le strade, ove necessario, soprattutto nelle zone non soleggiate per evitare la formazione di lastre di ghiaccio insidiose per la circolazione. I fenomeni comunque saranno seguiti nella loro evoluzione per ogni opportuno intervento che si dovesse rendere necessario".Al momento la situazione in città non presenta problemi. Maggiore prudenza è richiesta nel percorrere le strade extraurbane.