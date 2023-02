Situazione neve: scuole aperte, strade percorribili

Mattinata imbiancata ad Altamura per una nevicata.Le scuole sono aperte: non è stata firmata ordinanza di chiusura da parte del commissario straordinario. A Gravina le scuole oggi sono chiuse.Le strade sono tutte percorribili ma è sempre raccomandata prudenza. Al momento la Protezione civile non segnala problemi, è in atto un monitoraggio.Per oggi nel territorio pugliese l'allerta meteo è gialla, per il vento. Nel messaggio della Protezione civile pugliese non viene segnalato un rischio per neve. Ma bisogna tenere l'attenzione sulle temperature basse e sulla possibile formazione di ghiaccio.Seguono aggiornamenti