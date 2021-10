Oggi "compleanno" della Cattedrale, un evento a tema

Con l'allestimento di un accampamento medievale in piazza Duomo, si conclude oggi la rassegna del Gruppo storico normanno saraceno e della Pro Loco che, in nome della rievocazione storica, hanno unito delle iniziative sia per i 700 anni della morte di Dante sia per i 789 anni (proprio oggi) della fondazione e dedicazione della Cattedrale.La rassegna si è svolta per circa un mese, nella chiesa di Santa Croce dove sono stati esposti dei manufatti in argento e bronzo provenienti da Monreale (Palermo), a cura del Gruppo medievale Regius. Inoltre è stata esposta al pubblico la Cattedrale in mattoncini di mazzaro realizzata da Massimo Loglisci. La mostra si conclude pure oggi. Numerose sono state le scolaresche e tanti i visitatori che hanno visitato e ammirato l'esposizione.Per la chiusura dell'evento è stato realizzato un accampamento medievale con l'esposizione di macchine del tempo in scala reale, a cura del gruppo storico normanno saraceno (in foto).