Negozi chiusi nei giorni 25 aprile, 1 maggio e domeniche

Così come avvenuto nei giorni di Pasque e Pasquetta, anche per il ponte del 25 aprile e per il 1 maggio i negozi resteranno chiusi. Lo ha stabilito il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, che ha emanato una ordinanza nella quale si prevede la chiusura di esercizi commerciali dediti alla vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.Il provvedimento riguarda sia i negozi di vicinato che le attività di media e grande distribuzione, e dunque anche i centri commerciali. La sospensione avverrà nelle giornate della festa della Liberazione, il 25 aprile, nella successiva domenica 26 e nel giorno della festa dei lavoratori, il 1 maggio. Ad essere esclusi dall'ordinanza saranno le farmacie, le parafarmacie, le edicole e i tabaccai.Mentre –specificano dalla Regione- "sono consentite le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna".Ad Altamura era già stata emanata analoga ordinanza dalla sindaca Rosa Melodia.